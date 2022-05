Taschendiebe treiben derzeit vermehrt auf Mallorca, besonders an der Playa de Palma, ihr Unwesen. Die Polizei hat in den vergangenen zwei Wochen 19 Personen festgenommen, die meisten von ihnen ertappten sie auf frischer Tat.

Oft machen es die Urlauber den Dieben denkbar einfach. Einmal auf Mallorca angekommen, werden alle Sicherheitsvorkehrungen runtergefahren. Am Strand lassen die Touristen die Rucksäcke unbeaufsichtigt, wenn sie schwimmen gehen. An der Rezeption des Hotels wird das Gepäck beim Check-In ebenfalls aus den Augen verloren.

So gehen die Diebe vor

Dabei unterscheiden sich die Vorgehensweisen der Diebe am Tag und in der Nacht. Tagsüber ist es die Unachtsamkeit, nachts meist der Alkoholrausch, der den Dieben das Leben einfach macht. Eine günstige Gelegenheit für einen Diebstahl ist es, wenn ein Pärchen sich am Strand gerade näherkommt. Die Gauner schleichen sich an, ohne das Schäferstündchen zu stören, und nehmen Geldbeutel und Handy mit.

Verhältnismäßig selten wird bei den Diebstählen Gewalt angewandt. Was ebenfalls zugenommen hat, ist der Verkauf von Drogen in den Urlaubergebieten. Den Touristen wird oft Marihuana angeboten.

Beim Stadtbummel aufpassen

Ein Jagdgebiet der Taschendiebe ist auch Palmas Stadtzentrum. Dort entwenden die geschickten Gauner die Wertsachen, ohne dass die Opfer etwas mitbekommen. Dabei kann der Geldbeutel im Rucksack oder in der Hosentasche gewesen sein. Meist kundschaften die Diebe ihre Opfer aus und warten auf einen günstigen Moment, um zuzuschlagen. Ähnlich gehen die Uhrendiebe vor, die sogenannten Rolex-Banden.

Die Polizei versucht, mit einer großen Anzahl an Beamten in Zivil oder in Uniform präventiv gegen die Diebe vorzugehen. Die Sondereinsatzzonen im Sommer, die die Playa de Palma, das Stadtzentrum und den Flughafen Mallorcas umfassen, sollen in Kürze noch um den Paseo Marítimo in Palma erweitert werden. /rp