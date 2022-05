Mit Sonnenschein und Temperaturen, die an den 30 Grad kratzen, geht Mallorca in die neue Woche. Nach den örtlichen Nebelfeldern am Montagmorgen (30.5.) sollte der Himmel um die Mittagszeit auf der ganzen Insel wolkenfrei sein. Aus südwestlicher Richtung weht ein leichter Wind, der im Laufe des Nachmittags an den Küsten ein wenig anziehen kann.

Im Westen der Insel ist es mit Maximalwerten von 25 Grad in Andratx und 26 Grad in Sóller ein wenig kühler als an der Ostküste, wo 29 Grad erreicht werden. In Sa Pobla liegen die Höchsttemperaturen zeitweise sogar bei 31 Grad. In der Nacht gehen die Temperaturen auf 17 Grad in Palma de Mallorca und 19 Grad in der Gegend um Felanitx herunter.

Wetter auf Mallorca: Sonne am Dienstag

Am Dienstag bietet sich ein weitgehend ähnliches Bild. Am Morgen kann es zu Nebelfeldern und Wolken kommen, die sich aber im Laufe des Vormittags auflösen. Die Temperaturen können in der Inselmitte um Sineu und im Osten bei Manacor die 30 Grad erreichen. In Sóller kann es bis zu 28 Grad warm werden, in der Gegend von Pollença bis zu 26 Grad. In der Nacht gehen die Temperaturen bis auf 15 Grad herunter. Der Wind weht weiterhin leicht aus südwestlicher Richtung.

Wer an den Strand geht, kann in Cala Major mit Wassertemperaturen von bis zu 24 Grad rechnen, in Cala Millor werden es maximal 21 Grad und in Sa Calobra höchstens 23 Grad. Auch am Naturstrand Es Trenc im Süden der Insel kann man sich in den kommenden Tagen auf Wassertemperaturen von bis zu 23 Grad freuen.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Mittwoch steigen die Temperaturen dann weiter an, erreichen in Sa Pobla die 34 Grad. Richtig heiß soll es ab Donnerstag werden. In Inca erreicht das Thermometer dann 35 Grad. Einen Tag später soll es in Santa Maria del Camí 36 Grad und in Porreres sogar 37 Grad heiß werden. Gleichzeitig erwartet der staatliche Wetterdienst Aemet ab Freitag in weiten Teilen der Insel einen bewölkten Himmel. Auch Niederschläge sind nicht ausgeschlossen. /pss