Es ist ein eindruckvolles Bild, das sich Anwohnern und Urlaubern in Port d'Andratx am Dienstag (31.5.) bot: Die Megayacht "Go" weilte an der Südwestküste von Mallorca. Das 77 Meter lange Schiff gehört Informationen der Website "Superyacht Fan" Hans-Peter Wild. Der Schweizer Unternehmer ist unter anderem Besitzer des Getränke-Herstellers "Capri-Sonne". Zudem investiert er unter anderem in den Bereichen Biotechnologie und Hotelwesen und ist in der Vermögensverwaltung tätig.

Die Yacht des 80-Jährigen wurde in der Türkei gebaut und lief im Jahr 2018 vom Stapel. Sie bietet Platz für 18 Gäste und 19 Besatzungsmitglieder. Die "Go" erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 18 Knoten (33 km/h). Pool mit Wasserfall An Bord finden sich unter anderem ein Fitnessraum, Pools - einer davon mit Wasserfall - sowie ein Spa-Bereich. Das Schiff verfügt über mehrere Decks, die einen sichtgeschützten Aufenthalt ermöglichen. Nachts wird es von einer Unterwasserbeleuchtung angestrahlt. Die Yacht verfügt über einen Stabilisierungsmechanismus, der es ermöglicht, ohne einen Anker an einem Ort zu verweilen. Dadurch sollen Schäden am Meeresboden verhindert werden. Designt wurde das Schiff vom preisgekrönten Londoner Ausstatter H2 Design. Der Wert wird auf rund 90 Millionen Dollar geschätzt. Die Megayacht fährt unter der Flagge der Cayman Islands. Das Schiff legte am Dienstagnachmittag im Nobelhafen Port Adriano an. /pss