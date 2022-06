Eine Urlauberin ist am Mittwochnachmittag (1.6.) mit ihrem Mietwagen an der Playa de Palma gegen mehrere Polizeiautos gefahren. Der Unfall ereignete sich gegenüber der Wache der Ortspolizei an der Avenida América.

Wohl vom Navi abgelenkt Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, kam es am frühen Abend gegen 18 Uhr zu dem Unfall. Die Frau war offenbar einen Augenblick abgelenkt und fuhr in zwei geparkte Polizeiautos, in denen zu dem Zeitpunkt niemand saß, und rammte zudem ein Motorrad der Polizei um. Von dem Knall alarmiert, eilten sofort Polizisten herbei und riefen einen Krankenwagen. Die Frau und ihr Beifahrer waren zwar geschockt, wiesen ansonsten aber kaum Verletzungen auf und mussten demzufolge nicht ins Krankenhaus. Ein Alkoholtest bei der Fahrerin war negativ. Das Online-Portal "Crónica Balear" berichtet, dass die deutsche Urlauberin wohl durch das Navigationsgerät abgelenkt gewesen sei. Der Sachschaden bei den Fahrzeugen ist groß. Zweiter Unfall mit Polizeibeteiligung Es ist der zweite Unfall mit Polizeibeteiligung in nur wenigen Stunden. Denn in der Nacht auf Donnerstag hat eine Streife der Ortspolizei von Palma de Mallorca drei Fußgänger überfahren. Ein 36-Jähriger erlag seinen Verletzungen. /rp