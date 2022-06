Seit 15 Jahren begleitet Vox mit dem beliebten Format "Goodbye Deutschland" Menschen aus Deutschland, die sich dazu entscheiden, auszuwandern. In einer Jubiläumsfolge präsentiert Daniela Katzenberger am Freitag (3.6.) um 20.15 Uhr "die größten Pechvögel und die ruhmreichsten Glücksritter aus 15 Jahren".

Dabei erwartet den Zuschauer laut Programmbeschreibung "viel Auf und Ab, Liebe, Trennung, zerplatzte Auswandererträume und Happy Ends." Daniela Katzenberger erzählt auch ihre eigene Geschichte: Vor über zehn Jahren zog sie nach Los Angeles aus, wo sie Hugh Hefner kennenlernen und Playboy-Bunny werden wollte. Inzwischen lebt sie mit ihrem Mann Lucas Cordalis auf Mallorca.

Verschiedene Kultauswanderer wie Jens Büchner werden gezeigt

Auch die Folgen um Jens Büchner, der auf Mallorca Vater von Zwillingen wird, kommt in der Jubiläumsfolge vor. Andere Geschichten sind laut Programmbeschreibung: Der erste aller Auswanderer Konny Reimann, dessen Hafenkneipe in Texas bis zur Decke überflutet wurde.

Es geht auch um Christian Blankenhorn, der ein Familienleben zwischen den Welten führte: seine Familie im brasilianischen Dschungel – er in Deutschland. Dann lag seine Frau mit dem zweiten Kind in den Wehen. Und Angela Wolf aus München verliebte sich im Urlaub auf Sansibar Hals über Kopf in den Hotel-Kofferträger und wanderte nur wenige Wochen später zu ihm aus. /mwp