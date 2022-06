Ist das die Wende im Drama um die 13 Kegelbrüder, die vor knapp zwei Wochen an der Playa de Palma auf Mallorca einen schweren Brand verursacht haben sollen, bei dem zwei Lokale und eine Wohnung beschädigt wurden?

Wie die MZ erfuhr, werden die jungen Männer aus Münster, die sich derzeit in Untersuchungshaft befinden, seit Donnerstagmorgen (2.6.) beim Gericht in Palma de Mallorca vorgefahren. Der Haftprüfungs-Termin begann um 10 Uhr und dauerte am frühen Nachmittag noch an.

Der Haftrichter will von den Beschuldigten wissen, ob sie sich nun zu den Vorfällen äußern wollen. Beim ersten Hafttermin am Tag nach dem Brand hatten die 13 Urlauber von ihrem Recht Gebrauch gemacht, die Aussage zu verweigern. Mittlerweile sollen sie laut ihrem deutschen Anwalt mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten, womit einer Aussage wohl nichts im Wege steht. Als wahrscheinlich gilt, dass der Haftrichter sie vor diesem Hintergrund nun gegen Auflagen aus der Untersuchungshaft entlässt.

Bei der Haftprüfung in Palma werden die Beschuldigten von einem spanischen Anwalt vertreten. Anwesend sind zudem auch die Anwälte der geschädigten Betreiber der Bar "Why not Mallorca", deren Terrasse abbrannte, sowie des darunter liegenden Lokals Cupido. Die Beschuldigten werden dem Richter einzeln vorgeführt. Nach ihrer Vernehmung werden die Urlauber zunächst zurück ins Gefängnis an der Ringautobahn gebracht. Dort warten sie dann auf die Entscheidung des Haftrichters.

Zweifel am Ablauf des Geschehens

In den vergangenen Tagen waren vermehrt Zweifel an der bisherigen Schilderung des Geschehens aufgekommen. So berichtete etwa eine Augenzeugin gegenüber der MZ, dass die Kegelbrüder auf zwei Balkonen gefeiert hätten, die gar nicht an die in Brand geratene Terrasse angrenzten.

Der deutsche Anwalt der Beschuldigten, Raban Funk, ist zudem nach eigenen Angaben im Besitz eines Videos, das von einem Gebäude gegenüber des Hotels aufgenommen worden ist, in dem die Gruppe aus Deutschland untergebracht war. In dem Video sollen zwei Männer zu sehen sein, wie sie etwas auf das Dach des "Why not Mallorca" kippen. Es soll sich dabei um keinen der 13 beschuldigten Deutschen handeln. Allerdings ist die Aufnahme, die auch RTL und der "Bild-Zeitung" vorliegt, offenbar unscharf. Die Personen sind darauf nur schwer zu erkennen.

Außerdem will Funk mit Chat-Verläufen bei WhatsApp die Unschuld seiner Mandanten beweisen. In diesen Unterhaltungen der Kegelbrüder wird laut "Bild-Zeitung" deutlich, dass die 13 Männer Alarm schlugen und andere Gäste vor dem Feuer warnten. Von einem Fluchtversuch sei nichts zu lesen.

In einer Mitteilung, die Funk als Antwort auf die Anfragen von Medien schickte, heißt es: "Nach Auswertung der den Verteidigern zur Verfügung stehenden Beweismittel haben die 13 Tatverdächtigen nichts mit der Brandentstehung zu tun; der Vorwurf einer strafbaren Handlung ist daher aus Sicht der Verteidiger unbegründet. Vor diesem Hintergrund arbeiten die 13 Inhaftierten aktiv mit der Staatsanwaltschaft zusammen."