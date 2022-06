Zwei deutsche Ärzte, die im Urlaub auf Mallorca waren, haben am Donnerstag (3.6.) dabei geholfen, einen Mann wiederzubeleben, der am Strand am Fuß der Tramuntana-Schlucht Torrent de Pareis einen Herzstillstand erlitten hat. Das berichtet der Regionalfernsehsender IB3.

