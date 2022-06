Absolutes Mallorca-Wetter auf Mallorca: Der Montag (6.6.) hat mit viel Sonnenschein und einem wolkenfreien Himmel begonnen. Die Temperaturen knacken zum Wochenbeginn in Llucmajor, Sa Pobla und Pollença die 30-Grad-Marke. Der Wind weht leicht aus südlicher Richtung. In der Nacht bleibt es warm, auf der gesamten Insel wird eine Tropennacht mit Temperaturen zwischen 20 und 22 Grad erwartet.

Die Sonne geht am Dienstag um 7.05 Uhr über der Insel auf. Vereinzelt liegt zu diesem Zeitpunkt noch ein leichter Nebel über den Straßen und Feldern, der sich aber schnell auflöst. Die Temperaturen sinken leicht im Vergleich zum Vortag. Nur für die Gemeinden Llucmajor und Sóller sieht der spanische Wetterdienst Aemet 30 Grad vor. In Artà und Andratx werden es maximal 26 Grad, in der Inselmitte erreicht das Quecksilber die 28 Grad.

Angenehme 24 Grad im Wasser

Ausgezeichnete Voraussetzungen also für einen Strandbesuch, wenn man hier gerade im Urlaub ist oder ein Tag frei hat. Die Wassertemperaturen liegen am Dienstag in Colònia de Sant Jordi, Sant Elm und in Cala Millor bei angenehmen 24 Grad. Der Wind weht weiterhin kühl aus Süden und dreht gen Nachmittag in Richtung Osten ab. In der Nacht wird es erneut warm, die Temperaturen bewegen sich zwischen 20 Grad in Andratx und 22 Grad in Llucmajor, Sineu und Pollença.

Am Mittwoch bietet sich ein ähnliches Bild wie an den Vortagen. Die 30-Grad-Marke wird diesmal vor allem an der Tramuntana geknackt. Auch in Manacor gehen die Temperaturen hoch. In Santanyí wird es mit maximal 27 Grad etwas kühler. Im Laufe des Tages kann es zu Wolken in höheren Lagen kommen. Immerhin wird es in der Nacht wieder ein wenig kühler. In Sóller und Artà geht das Thermometer bis auf 17 Grad herunter, in Palma und Llucmajor werden es 19 Grad. /pss