Die Feuerwehr von Palma de Mallorca ist am Montagnachmittag (6.6.) ausgerückt, um einen 35-jährigen Deutschen und seinen zweijährigen Sohn zu retten, die in einem Haus im Stadtteil La Bonanova in einen Brunnen gefallen waren.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr im Carrer Virgen de la Bonanova. Eine deutsche Familie besichtigte eine renovierungsbedürftige Immobilie, mit der Absicht diese zu kaufen. Der Mann, der laut der Online-Plattform "Crónica Balear" das Kind in den Armen hielt, trat auf den Deckel eines Brunnens. Dieser gab nach und die beiden fielen etwa vier Meter in die Tiefe. Der Brunnen war mit Wasser gefüllt, sodass sie sich nicht ernsthaft verletzten. Angehörige retten den Jungen mit einem Seil Allerdings war so viel Wasser in dem Tank, dass der Mann mit den Füßen den Boden nicht erreichen konnte. So musste er sich über Wasser halten, während er den Jungen in den Armen hielt. Ein Begleiter der Familie, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls bei den Verunglückten aufhielt, rief den Notruf 112 an, der die Feuerwehr von Palma und mehrere Krankenwagen mobilisierte. Gleichzeitig warf der Begleiter ein Seil in den Brunnen, mit dem er das Kind, das unverletzt blieb, schnell herausziehen konnte. Mann erlitt leichte Verletzungen an den Armen Die Rettung des Mannes verkomplizierte sich ein wenig, da die Öffnung des Brunnenschachts nur etwa sechzig Zentimeter breit war. Schließlich seilte sich ein Feuerwehrmann ab und band dem Mann einen Gurt um, mit dem er nach oben gezogen wurde. Er erlitt leichte Verletzungen an den Armen, die von den Sanitätern vor Ort behandelt wurden. Ob die Familie die Immobilie trotz dieses Schreckens erwerben wird, ist nicht bekannt. Das Viertel La Bonanova befindet sich im Südwesten von Palma de Mallorca, zwischen dem zum Schloss Bellver gehörenden Park, dem Viertel Porto Pi und der Ringautobahn. Von vielen Häusern aus bietet sich ein malerischer Blick auf die Bucht von Palma.