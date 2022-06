Kehrtwende in Manacor: Der Stadtrat des Geburtsorts von Tennis-Star Rafa Nadal hat am Montag (6.6.) einstimmig entschieden, im Zentrum eine Statue zu Ehren des weltbekannten Sportlers zu errichten. Dabei hatte es in der Vergangenheit häufiger mal Knatsch gegeben zwischen der Politik in der Hauptstadt des Ostens von Mallorca und der Familie Nadal.

Wie am Montag, also einen Tag nach Nadals 14. Sieg bei den French Open in Paris, beschlossen wurde, soll das Denkmal an der Plaça del Palau aufgebaut werden. Dort hat die Nadal-Familie ihren Wohnsitz. Wie aus Rathaus-Quellen hervorgeht, plant die Links-Koalition im Stadtrat, die Arbeiten so bald wie möglich zu beginnen. Material und Größe stehen noch nicht fest Noch steht nicht fest, aus welchem Material und in welcher Größe die Statue gefertigt werden soll. All dies werde in den kommenden Tagen entschieden. Zudem sei ein Treffen von Rafa Nadal mit Bürgermeister Miquel Oliver geplant. In der Vergangenheit hatte es dagegen immer wieder kleineren Zwist zwischen den linken Stadträten und dem Tennis-Star gegeben, unter anderem wegen der Ausweitung seiner Tennisakademie mit Wohnheim und Museum am Stadtrand von Manacor. Trotz der zahlreichen Siege hatte die Stadtverwaltung bisher von einem Denkmal abgesehen. Gleichzeitig sonnt sich die Stadt im Ruhm des Weltstars. Aeropuerto Rafa Nadal Tatsächlich schlagen die Erfolge des Sportlers auf Mallorca immer höhere Wellen. Erst im Januar nach Nadals Sieg bei den Australian Open hatte es auf Mallorca eine Vielzahl von Bestrebungen gegeben, dem berühmten Sohn der Insel zu huldigen. Auf besonders viel Zuspruch in der Bevölkerung stieß der Vorschlag, Palmas Flughafen Son Sant Joan in "Aeropuerto Rafa Nadal" umzubenennen. Bisher ist es bei der Idee geblieben. /somo