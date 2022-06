Seit Anbruch des Tages sind am Mittwoch (8.6.) insgesamt 86 Migranten auf fünf Booten auf Mallorca angekommen. Wie die Guardia Civil mitteilte, wurde das erste Boot um 2.10 Uhr in den Gewässern südlich der Insel Cabrera geortet. Die 17 Männer an Bord waren offensichtlich guter Gesundheit.

Später, um 3.50 Uhr, wurden weitere 20 Männer am selben Ort gerettet, die ebenfalls wohlauf waren. Beide Boote waren zuvor auf dem Radar des SIVE-Systems zur Überwachung und Kontrolle der Seegrenze aufgetaucht. Die Seenotrettung konnte die Passagiere an Land bringen.

Weitere Migranten bei Colònia de Sant Jordi aufgegriffen

Um 7.30 Uhr wurden in Colònia de Sant Jordi 17 weitere Migranten in anscheinend gutem Gesundheitszustand aufgegriffen. Wenig später, um 7.55 Uhr, wurden am Strand von Can Curt, ebenfalls in Colònia de Sant Jordi, weitere 18 Personen aufgefunden, die die gefährliche Überfahrt aus Nordafrika offenbar heil überstanden haben. In diesen beiden Fällen wurden die Menschen nicht aus dem Wasser geholt, sondern erst an Land abgefangen.

Das fünfte Boot mit 14 Migranten wurde um 11.10 Uhr in den Gewässern um das Cap Blanc aufgegriffen. Hier intervenierte wieder die Seenotrettung, die Männer waren auch hier bei guter Gesundheit. /bro