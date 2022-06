Wolkige Wochenmitte auf Mallorca: Am Mittwochmorgen (8.6.) sind weite Teile der Insel von Wolken in höheren Lagen verhangen, nur hier und da bricht die Sonne mal durch. Die Temperaturen erreichen 29 Grad in Sóller, 28 Grad in der Inselmitte um Sineu und 26 Grad in Palma de Mallorca, Llucmajor und Santanyí. Der Wind weht leicht aus südlicher Richtung, an den Küsten kann er schon mal anziehen.

Die Wassertemperaturen liegen bei 25 Grad an der Playa de Palma. Leicht kühler ist es im Wasser bei Sa Calobra mit 23 Grad und am Strand von Sa Coma mit 22 Grad. Man kann also ohne Weiteres auch bei diesem Wetter ins Wasser gehen. Bitte dran denken, auch hier Sonnencreme zu benutzen, da man die Kraft der Sonne häufig unterschätzt und sich böse verbrennen kann.

Tropennacht auf der ganzen Insel

Die schlechte Nachricht: Es steht wieder eine Tropennacht bevor. An der Ostküste kann man immerhin noch mit 21 Grad rechnen, in der Inselhauptstadt Palma könnten es unbarmherzige 23 Grad werden.

Am Donnerstag teilt sich die Insel in zwei Hälften auf. Während es im westlichen Teil sonnig bleibt, ist der Osten über weite Teile des Tages verhangen. Zwischenzeitlich kann es dort sogar zu vereinzelten Regentropfen kommen. Besonders in den Gemeinden und Manacor sollte man sich am Nachmittag erinnern können, wo man den Regenschirm für den Sommer verräumt hat. Zudem kann es gen Nachmittag windig werden.

Es wird auch ein wenig kühler. In Santanyí erreicht das Thermometer tagsüber 25 Grad. In Pollença werden es bis zu 28 Grad. Im Rest der Insel liegen die Temperaturen zwischen diesen Werten. In der Nacht sinken die Temperaturen auch leicht, es bleibt aber mit Werten zwischen 20 und 21 Grad immer noch ziemlich warm.

Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen

Am Freitag soll es wieder in weiten Teilen der Insel sonnig sein, nur vereinzelt sind Wolken zu sehen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 30 Grad in Son Servera und Santa Margalida. Im Nordosten in Capdepera und im Südwesten in Andratx werden 27 Grad im Laufe des Tages erwartet. Achtung: Im Nordosten kann es ziemlich windig werden. Für Menorca hat der staatliche Wetterdienst Aemet Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen ausgerufen. Im Zweifel also dann besser auf einen Spaziergang an der Meerespromenade von Cala Ratjada verzichten.