Mallorcas evangelisches Pfarrehepaar Martje Mechels und Holmfried Braun sind am Donnerstag, den 9. Juni, um 23.15 Uhr auf RTL in der Dokumentation "Ein Strandkorb für die Seele" zu sehen. Der Film geht der Frage nach, was für eine Aufgabe Kirche an Urlaubsorten hat. Wie geht sie auf Reisende zu? Welche Touristen und Auswanderer nutzen solche Angebote? Die lebensnahe Reportage begleitet unter anderem eine Urlaubsseelsorgerin in Ostfriesland und besucht das evangelische Pfarrerehepaar und deren Gemeinde am Ballermann.

Zehn Tage lang beobachtete die Filmcrew, wie die beiden für Residenten und Urlauber da sind, "in Freude und Leid". Sie machten Aufnahmen vom Hundespaziergang an der Playa, waren bei der Konfirmation dabei und verfolgen die verzweifelte Suche nach dem Kirchenschlüssel. Den Männern der Kochgruppe wurde in den Topf geschaut. Bei der „Wanderung für Leib und Seele“ entstanden faszinierende Luftaufnahmen.

Gottesdienste an Urlaubsorten auf Mallorca

„Kirche aus dem Kofferraum“, so beschreiben die Pfarrer ihre Arbeit. Das Ehepaar fährt dorthin, wo Menschen wohnen oder Urlaub machen und feiert dort mit ihnen Gottesdienst: Am Sonntagmorgen an der Ostküste in Cala Ratjada (11.30 Uhr), nachmittags an der im Westen in Peguera (17 Uhr). Und anschließend Gespräche im Strandcafé, mal fröhlich in großer Runde, mal persönlich zu zweit.

Ein besonderer Schwerpunkt legen die beiden Pfarrer auf den Beistand für Menschen in Not. Auch wenn die Kamera weder ins Krankenhaus noch ins Gefängnis darf, ist zu ahnen, wie wichtig hier die seelsorgliche Begleitung ist und wie gut, dass die Ehrenamtlichen bei Übersetzungen helfen können. Und auch bei sozialen Notfällen springt das Team der evangelischen Gemeinde ein. Mallorca, das machen Martje Mechels und Holmfried Braun klar, ist auch in dieser Hinsicht mehr als Sonne, Strand und Party. /mwp