Die Guardia Civil hat am Freitag (10.6.) den Fahrer des Polizeiautos vernommen, der am 2.6. auf dem Paseo Sagrera in Palma de Mallorca drei Personen überfahren hat. Ein Mann wurde dabei getötet, die anderen beiden Personen schwer verletzt.

Gegen den Beamten der Ortspolizei wird nun offiziell ermittelt, weil der Streifenwagen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen war. Auf der Promenade gilt eine maximale Geschwindigkeit von 20 Km/h. Die Guardia Civil hatte die Ermittlungen zwei Tage nach dem Unfall übernommen. Das zuständige Gericht wollte damit verhindern, dass es bei einer allein internen Untersuchung durch die Ortspolizei zur Vertuschung kommen könnte. /pss