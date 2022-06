So kann man natürlich auch seinen Urlaub beginnen: Ein Brite ist in seiner ersten Nacht auf der Insel erst auf der Polizeiwache und dann im Krankenhaus gelandet.

Als der 46-Jährige am Dienstag (7.6.) mit dem Flieger auf Mallorca ankam, war er schon ziemlich betrunken, berichteten Augenzeugen im Nachhinein. Kaum hatte er in seinem Hotel in Camp de Mar eingecheckt, ging das Gelage weiter. Gegen 21 Uhr riefen Angestellte der Unterkunft die Guardia Civil. Er hatte mehrere andere Hotelgäste tätlich angegriffen. Als ein Mitarbeiter des Hotels ihn beruhigen wollte, packte ihn der Betrunkene am Hals.

Fluchtversuch, danach in die Ausnüchterungszelle nach Andratx

Auch die Beamten versuchten den Mann zunächst zu beruhigen. Dieser aber wollte flüchten und als ihm das nicht gelang, flogen auch hier die Fäuste. Diesmal traf es die Polizisten. Diese nahmen ihn fest und brachten ihn in die Ausnüchterungszelle auf der Polizeiwache in Andratx.

Es hätte das Ende der unerfreulichen Episode sein können, doch für den Urlauber ging es da erst richtig los. Voller Wut trommelte er auf die Türen der Zelle ein. Als die Beamten vor Ort erneut versuchten, ihn zu beruhigen, griff er einen von ihnen an und verletzte ihn an der Schulter. Danach zerstörte er ein Fenster der Zelle.

Sanitäter verabreichen ihm ein Beruhigungsmittel

Schließlich riefen die Beamten den Krankenwagen. Die angerückten Sanitäter verpassten dem 46-Jährigen ein Beruhigungsmittel und brachten ihn, als er sich endlich beruhigt hatte, ins Krankenhaus Son Espases in Palma. Dort verbrachte er die erste Nacht seines Urlaubs auf der Insel. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen die Staatsgewalt ermittelt.

Immer wieder kommt es auf Mallorca zu Angriffen gegen Sicherheitsbeamte. Erst vor wenigen Tagen attackierte eine Frau am Flughafen Beamte in der Warteschlange vor der Passkontrolle. Anfang April griff ein Urlauber Polizisten in Alcúdia an. /pss