Mit dem guten Wetter ist es so eine Sache. Ab wann ist es noch schön mit der Sonne und den sommerlichen Temperaturen - und ab wann beginnt das Ganze, ungemütlich zu werden? Alle, die in den kommenden Tagen auf Mallorca sind, können diese Frage individuell für sich beantworten.

Nach einer weiteren Tropennacht, bei der die Temperaturen in weiten Teilen der Insel nicht unter die 20 Grad gehen, beginnt der Samstag durchaus freundlich. Die Temperaturen erreichen die 30 Grad in Sóller, Llucmajor und in Portocolom. In Andratx und Santanyí wird es mit maximal 27 Grad nur unwesentlich kühler. Die Wassertemperaturen liegen unter anderem in der Cala Mondragó und an der Playa de Palma bei 23 Grad. Am Strand von Port de Sóller werden es 24 Grad. Bestes Badewetter also, bei wolkenfreiem Himmel.

Eine weitere Tropennacht

In der Nacht kommt es dafür erneut dicke. Gegen Mitternacht werden in Palma de Mallorca, Sineu und Pollença 23 Grad erwartet. Für Urlauber und Anwohner in Santanyí und Sóller wird es nur ein milder Trost sein, dass dort die Temperaturen bei 21 Grad liegen.

Am Sonntag bahnt sich dann langsam an, was in der kommenden Woche auf Mallorca mit voller Wucht eintreffen wird. In Llucmajor und Porreres, aber auch in Valldemossa und Sóller liegen die Höchstwerte bei 34 Grad. Geradezu mild kommt Artà davon: Hier liegen die Temperaturen um die 30 Grad. In der Nacht wird es dafür etwas milder. In Santanyí geht das Quecksilber auf 17 Grad herunter, in weiten Teilen der Insel auf 18 bis 19 Grad.

Hitzewelle ab der kommenden Woche

Am Montag geht die Temperatursteigerung weiter. Der staatliche Wetterdienst Aemet kündigt Höchstwerte von 35 Grad an. Auf der ganzen Insel wird an dem Tag die 30-Grad-Marke durchbrochen. Für den Dienstag sind Werte von 39 Grad in Pollença und 37 Grad in Sóller angekündigt. Immerhin können sich Küstengemeinden wie Capdepera und Andratx über etwas mildere 32 Grad freuen. Die volle Packung gibt es dann am Mittwoch: 40 Grad in der Inselmitte und in Llucmajor, 39 Grad in der Tramuntana und 38 Grad im Norden um Alcúdia.

Und auch die Temperaturen in der Nacht steigen nach der Pause von Sonntagnacht wieder. Für die kommende Woche sind wieder ausschließlich Tropennächte angekündigt. /pss