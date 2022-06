Die Guardia Civil auf Ibiza, der Nachbarinsel von Mallorca, hat zwei 25-jährige Deutsche wegen des Verdachts auf Vergewaltigung festgenommen. Wie Medien auf Ibiza am Samstag (11.6.) berichteten, fand die Festnahme bereits am Donnerstag (9.6.) statt. Die Zeitung "Periódico de Ibiza", aber auch "The Sun" aus England wollen herausgefunden haben, dass es sich bei dem einen Deutschen um einen Profi-Fußballer aus der Bundesliga handelt, der bei einem Spitzenverein unter Vertrag steht. Die Guardia Civil konnte diese Information auf Anfrage der MZ zunächst nicht bestätigen.

Die mutmaßliche Tat trug sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einer Villa nahe Sant Josep zu. Eine 18-jährige Spanierin gab bei der Guardia Civil zu Protokoll, dass sie von den beiden Deutschen in der Villa vergewaltigt worden sei. Danach habe sie sich in medizinische Behandlung im Krankenhaus Can Misses begeben. Die beiden Deutschen wurden zunächst in die Wache der Guardia Civil gebracht, um eine Aussage zu machen und dann der Justiz überstellt. Der Ermittlungsrichter wies die beiden mutmaßlichen Täter in Untersuchungshaft ein, ohne die Möglichkeit, auf Kaution freizukommen. /jk