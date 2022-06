Die Polizei von Alcúdia, einer Gemeinde im Norden von Mallorca, ist am Wochenende gleich zu 117 Einsätzen ausgerückt. Dabei haben vor allem die Urlauber den Beamten das Leben schwer gemacht.

Urlauber schlägt unter Drogeneinfluss um sich

Der aufwendigste Einsatz ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag (11.6.). Die Polizei rückte um 3.30 Uhr in den Morgenstunden aus, da ein Urlauber in einem Hotel wohl unter Drogeneinfluss extrem aggressiv wurde. Die Polizisten mussten den Mann im Krankenwagen begleiten, um zu verhindern, dass er die Sanitäter angriff. Ob er im Anschluss an die Untersuchung im Krankenhaus festgenommen wurde, ist nicht bekannt.

In derselben Nacht kam es vor einer bekannten Diskothek zu zwei Schlägereien. In der Nacht darauf prügelten sich erneut Partygänger. Einer der Touristen musste mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus.

Schwerer Verkehrsunfall und viele kleine Delikte

Bereits am Freitagabend hat die Ortspolizei zwei Taschendiebe festgenommen, die Urlauber bestohlen hatten. Die Diebesbeute konnte an die Besitzer zurückgegeben werden. Gegen 23.30 Uhr kam es dann Freitagnacht zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer stieg aus seinem Fahrzeug aus, schaute beim Öffnen der Tür aber nicht, ob andere Verkehrsteilnehmer kamen. Der Fahrer eines Elektrorollers raste in die Tür und stürzte.

Die Verkehrspolizisten haben auch die patinetes überprüft, 16 Rollerfahrer haben sich nicht an die Regeln gehalten und sind beispielsweise verkehrt herum Einbahnstraßen entlanggefahren, waren auf Fußwegen unterwegs oder hatten weder Licht noch reflektierende Elemente dabei. Eine detaillierte Auflistung, was die Rollerfahrer auf Mallorca berücksichtigen müssen, finden Sie hier.

Zwei betrunkene Autofahrer erwischten die Beamten obendrein. Die Polizisten dürften sich freuen, dass es nun unter der Woche wohl erstmal etwas ruhiger wird. /rp