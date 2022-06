Bis zu 39 Grad und Tropennächte - Mallorca steht in dieser Woche eine Hitzewelle bevor. Der Montag startet bereits mit 35 Grad im Inselinneren in Inca und Sa Pobla, an der Küste sind es eher um die 30 Grad. Dienstag steigen die Temperaturen aber weiter: Inca hat mit 39 Grad die Höchsttemperatur, doch auch in Santa Maria del Camí mit 38 Grad und Porreres und Sa Pobla mit 37 Grad wird sengende Hitze erwartet. Für Palma sagt der spanische Wetterdienst Aemet 35 Grad vorher.

Mittwoch erreicht zusätzlich zu Inca auch Santa Maria del Camí die 39 Grad, in Sóller steigen die Temperaturen auf 38 Grad, Llucmajor kann mit 37 Grad rechnen. Ähnlich geht es am Donnerstag weiter. Mittags lieber nicht nach draußen Palma hat am Freitag mit 37 Grad die größte Hitze, in dem beliebten Urlaubsort Santanyí ist ebenfalls am Freitag der heißeste Tag mit 35 Grad. In Capdepera, der Region zu der die Cala Ratjada gehört, soll es die ganze Woche über bei angenehmen 30 Grad bleiben. Ab Samstag kann die Insel dann insgesamt durchschnaufen, die Temperaturen sinken an den Küsten auf etwa 29 Grad. Die ganze Woche über gibt es inselweit fast ausschließlich Tropennächte. Das sind Nächte, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken. Tipps, um trotz der Hitze zu schlafen, finden Sie hier. Das Meer vor den Balearen hat aktuell Temperaturen von etwa 24 Grad, ist also warm genug, um lange zu schwimmen, ung gleichzeitig bei der großen Hitze auf jeden Fall erfrischend. Um die Mittagszeit sollte allerdings direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden.