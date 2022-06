Eine Hitzewelle sorgt schon vor dem Sommeranfang für sehr hohe Temperaturen in Spanien und auf Mallorca. Es kommt zu Tropennächten - davon ist die Rede, wenn die Werte nicht unter 20 Grad sinken - und der spanische Wetterdienst Aemet warnt vor extremer Waldbrandgefahr. Erst zum Ende der Woche soll es ein wenig abkühlen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (14.6.) hat Aemet Tiefstwerte von 24 Grad in Capdepera gemessen. Insgesamt kam es auf Mallorca an acht Wetterstationen zu Tropennächten, darunter Palma de Mallorca, Sóller und Llucmajor:

T mín (ºC) de hoy en #Baleares:#Mallorca

24 Far de Capdepera

23 Serra d'Alfàbia

22 Banyalbufar

21 Sóller, Puerto

21 Palma, Portopí

21 Llucmajor, Cap Blanc

20 Colònia de Sant Pere

20 Son Bonet, Aerop.

19 Santanyí

19 Llucmajor

19 Portocolom

19 Port de Pollença

18 Pollença pic.twitter.com/5rYjWYfPXV — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 14 de junio de 2022

Tagsüber ändert sich das Wetter in den kommenden Tagen nur minimal. Es scheint praktisch jeden Tag die Sonne. Am Dienstag gilt die Warnstufe Gelb wegen Hitze von 12 bis 20 Uhr im Süden, Norden und der Inselmitte. Bis zu 38 Grad sind möglich. Dass der Himmel nicht strahlendblau ist, liegt daran, dass Saharastaub in der Luft umherschwirrt. Auf der Insel weht kaum Wind, an den Küsten strömt eine leichte Brise vom Meer her.

Extreme Waldbrandgefahr auf Mallorca

Die extreme Waldbrandgefahr gilt mit Ausnahme der Küsten fast auf der ganzen Insel:

Wir nähern uns langsam dem längsten Tag des Jahres. 21.19 Uhr geht am Dienstag die Sonne unter. Laut den Daten von Aemet ist auch in dieser Nacht wieder auf weiten Teilen Mallorcas mit einer Tropennacht zu rechnen. Nur im Nordosten um Cala Ratjada sinken die Temperaturen knapp unter die 20-Grad-Marke.

Am Mittwoch gilt die Warnstufe Gelb wegen Hitze in der gleichen Zeitspanne dann zusätzlich in der Tramuntana. Nur noch der Inselosten bleibt verschont. Wieder liegen die Höchstwerte bei 38 Grad. Besonders in der Inselmitte kommt es zu den Spitzenwerten. Der kühlere Seewind sorgt an den Küsten für etwas niedrigere Temperaturen. Die Wassertemperatur an der Playa de Palma beträgt derzeit 26 Grad, an der Playa de Muro 23 Grad.

40-Grad-Marke in Sicht

Am Donnerstag gilt die Hitzewarnung zwar nur noch in der Inselmitte, das Schlimmste ist aber noch nicht überstanden. Am Freitag und Samstag ziehen die Temperaturen noch einmal an und könnten die 40-Grad-Marke knacken. Dann dürfte es zu einer Warnstufe Orange kommen, das ist ab 39 Grad der Fall. Am Sonntag soll es etwas kühler werden, am Montag dürfte die Hitzewelle dann vorbei sein. /rp