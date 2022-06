Prozessauftakt gegen zwölf junge Aktivisten der Separatistengruppe Arran, die im Juli 2017 am Hafen von Palma de Mallorca gegen den Tourismus protestiert hatten: Am ersten Tag des Gerichtsverfahrens haben neun der Angeklagten am Montag (13.6.) erklärt, zum Zeitpunkt des Protests gar nicht am Hafen gewesen zu sein. Einige von ihnen versicherten, sich an dem Tag nicht mal auf der Insel befunden zu haben.

