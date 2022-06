Die Ortspolizei in Sant Josep (Ibiza) hat am Montag (13.6.) in der Nacht einen Urlauber verhaftet, weil er seine Freundin wiederholt misshandelte. Die Beamten wurden zunächst Zeugen der Gewalt, als sich das Paar auf dem Balkon eines Hotelzimmers in Platja d'en Bossa aufhielt.

Wie ein von der Polizei veröffentlichtes Video zeigt, schlug der Mann seiner Partnerin mehrmals auf den Kopf, während die Frau weinte und versuchte, ihn wegzustoßen. Anoche fue sorprendido por nuestros agentes y acto seguido detenido, este SUJETO (debemos ser comedidos en nuestros comentarios en redes), golpeando a la que esperamos ya no sea su pareja, en el balcón de un hotel de Platja den Bossa. El sujeto el cual agrede en repetidas ocasiones a la joven, la obliga a acceder a la habitación del hotel al sentirse amenazado por nuestra presencia. Nuestros agentes rápidamente accedieron a la habitación, localizando a la chica en el suelo, con el SUJETO sobre esta agrediéndola. Gracias a la colaboración ciudadana os podemos aportar un pequeño fragmento de video de los hechos. Recuerda que hemos puesto a tu alcance la aplicación para móviles AGRESTOP, la cual te permite no sólo velar por tu seguridad como mujer ante una agresión, sino que permite a cualquier ciudadano participar de forma rápida y urgente, la detección de una situación de violencia sobre la mujer. Si eres mujer, recomendada sin duda, si eres madre, padre, familiar, amigo, recomiéndala a tus conocidas jóvenes y no tan jóvenes, es gratuita y te da una opción más de sobrevivir a una agresión y a sus terribles consecuencias. Recuerda importantísimo, también puedes llamar al 016, el teléfono contra la violencia de género. Y recordad ¡no sois víctimas SOIS GUERRERAS! Ni una víctima más por violencia de género 💪💪💪💪💪 #ChavalTuMadreEstaraOrgullosa #StopViolenciaDeGenero #niunamas2022 #EstemPerTu #SantJosepSeguro #PoliciaLocalSantJosep #URS Posted by Policía Local de Sant Josep on Tuesday, June 14, 2022 Die Polizei griff den Mann im Hotelzimmer auf Der Angreifer erschreckte sich, als er die Beamten bemerkte und ging daraufhin mit dem Opfer ins Hotelzimmer. Die Beamten betraten sofort das Hotel, suchten das betreffende Zimmer auf und fanden die Frau auf dem Boden vor, wo der Mann weiter auf sie einschlug. In ihrem Post in den sozialen Netzwerken betonte die Ortspolizei von Sant Josep, dass die App "Agrestop" es in solchen Fällen jedem Bürger ermögliche, schnell zu reagieren und Gewalt gegen Frauen anzuzeigen. /bro