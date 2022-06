Ein Ende der Hitzewelle ist nicht in Sicht. Am Donnerstag (15.6.) und Freitag könnte es zum vorläufigen Höhepunkt kommen und die 40-Grad-Marke geknackt werden. Zu den Tropennächten kommt derzeit noch der Erdbeer-Vollmond hinzu, der vielen Menschen Schlafstörungen bereitet.

Am Mittwoch (15.6.) hat der spanische Wetterdienst Aemet eine Höchsttemperatur von 38 Grad auf Mallorca gemessen. Diesen Spitzenwert verzeichnete die Wetterstation in Binissalem. Es folgen Llucmajor, Petra und Porreres mit 37 Grad:

Se nota la #OlaDeCalor, fíjate qué temperaturas



Tmáx (en ºC) en #Baleares#Mallorca

38 Binissalem

37 Llucmajor

37 Petra

37 Porreres

36 Sta Maria

36 Sineu

36 Sa Pobla

36 Campos

36 Palma Univ

35 Lluc

35 Manacor

35 Pollença

35 Andratx

35 Llucmajor, Cap B.https://t.co/jatmxFNZ3h pic.twitter.com/TrdbY307zX — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 15 de junio de 2022

Da es neben der Hitze auch sehr trocken auf Mallorca ist, gilt eine extreme Waldbrandgefahr auf weiten Teilen der Insel:

Um 21.20 Uhr geht derzeit die Sonne unter, was fast schon der späteste Zeitpunkt des Jahres in Sachen Sonnenuntergang ist. Fast alle Gemeinden auf Mallorca können sich auf eine Tropennacht einstellen. Davon ist die Rede, wenn die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken. Laut Aemet ist das nur in Cala Ratjada der Fall, wo 19 Grad erwartet werden. In Palma de Mallorca bleibt es bei 23 Grad schwül.

Die Wassertemperatur auf Mallorca

Um 6.19 Uhr zeigt sich am Donnerstag schon wieder die Sonne. Von 13 bis 20 Uhr gilt im Norden, Süden und der Inselmitte die Warnstufe Gelb. 38 Grad sind möglich, Ausreißer nach oben aber auch. Es weht kaum Wind, nur an der Küste eine Brise vom Meer her. Da das Wasser kühler ist, sind an den Küsten die Temperaturen niedriger als in der Inselmitte. Die Wassertemperatur an den Stränden Mallorcas liegt derzeit bei 25 bis 26 Grad.

Schattenspendende Wolken sind kaum zu erwarten, die Sonne prasselt pausenlos vom Himmel. Ähnlich geht es am Freitag weiter. Dann gilt zusätzlich im Inselosten die Hitzewarnung, also bleibt nur noch der Westen verschont.

Am Wochenende scheint die Sonne weiterhin. Die Temperaturen sinken minimal. Ein Ende der Hitzewelle ist erst in der neuen Woche zu erwarten, wenngleich die Temperaturen zum Sommeranfang jenseits der 30-Grad-Marke bleiben werden.