Finanzielle Unterstützung gesucht: Das Bistum Mallorca will eine Spendenkampagne starten, um eine der drei Glocken an der Gemeindekirche Nuestra Señora de Robines im Weindorf Binissalem auf Mallorca restaurieren zu lassen. Am Dienstag (14.6.) war die im Jahr 1664 gegossenen campana von einer auf solche Einsätze spezialisierten Firma abgenommen worden. Der Einsatz kostete rund 3.500 Euro.

Die Maßnahme war notwendig geworden, weil die Glocke in ihrer Halterung mehrere Risse aufwies, die dazu führen könnten, dass das Eisenkonstrukt, das insgesamt knapp 900 Kilo auf die Waage bringt, eines Tages herunterfallen könnte. Ob der Boden des Glockenturms diesem Gewicht im Fall eines Sturzes standhalten würde, sei unklar. Auch die Glocke selbst sei in schlechtem Zustand und müsse restauriert werden. Insgesamt hängen auf dem Kirchturm in Binissalem für gewöhnlich drei Glocken, betroffen ist nun die mittelgroße. /somo