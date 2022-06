Mallorca steuert auf den Höhepunkt der Hitzewelle zu. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für den Freitag (17.6.) die Warnstufe von Gelb auf Orange erhöht. Die Höchsttemperaturen sollen in der Inselmitte bei 39 Grad liegen. Vorläufig ist das dann der bislang heißeste Tag des Jahres.

Extreme Waldbrandgefahr

Beinahe für die gesamte Insel hat Aemet Warnstufen ausgerufen: An den Küsten gilt bei 37 bis 38 Grad die Warnstufe Gelb, in der Inselmitte bei bis zu 39 Grad Orange. Der Zeitraum ist jeweils von 13 bis 20 Uhr festgelegt, besonders heiß wird es zwischen 13 und 17 Uhr. Die Trockenheit sorgt für eine extreme Waldbrandgefahr in weiten Teilen Mallorcas. Beim Grillen sollte besonders aufgepasst werden.

So warm ist das Meer um Mallorca

Ansonsten scheint die Sonne kräftig. Wolken, die für ein wenig Schatten sorgen, gibt es keine. Auf der Insel ist es praktisch windstill, nur an der Küste weht eine schwache Brise. Die Wassertemperaturen liegen an der Playa de Palma bei 27 Grad, an der Playa de Muro bei 26 Grad. Das Meer ist derzeit ruhig, Wellen gibt es kaum.

Die nächste Tropennacht

In der Nacht bleibt es schwül. Die Temperaturen sinken auf 20 bis 23 Grad, weswegen von einer Tropennacht gesprochen werden kann. Am Samstag gilt nur noch in der Inselmitte die Warnstufe Gelb. Von einer Abkühlung kann aber nicht wirklich gesprochen werden. Die Höchsttemperaturen liegen in der Inselmitte bei 37 Grad, an den Küsten stark unterschiedlich zwischen 30 (Santanyí und Andratx) und 36 Grad (Sóller).

Ende der Hitzewelle in Sicht

Am Sonntag sind die Warnstufen komplett aufgehoben. Es wird nochmal ein Stück kühler. Anfang der Woche soll es dann erneut Hitzeschübe geben, die für hohe Temperaturen am Montag und am Dienstag sorgen. Endgültig vorbei ist die Hitzewelle ab Mittwoch. Dann sinken die Temperaturen in manchen Orten sogar unter die 30-Grad-Marke. /rp