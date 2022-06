Mallorca hat am Freitag mit 39,6 Grad den Höhepunkt der Hitzewelle erreicht. Der spanische Wetterdienst erfasste die fast 40 Grad um 16.30 Uhr in Porreres. Damit ist der Freitag der bisher heißeste Tag des Jahres 2022. Die erste extreme Hitzewelle des Jahres kam erstaunlich früh, 39.6 Grad sind ein sehr ungewöhnlicher Wert für den Monat Juni.

Neben Porreres wurden die höchsten Temperaturen des Tages in Petra mit 39,1 Grad, in Manacor mit 37,9, in Pollença mit 37,7, in Sineu mit 37,6 und in Llucmajor mit 37,5 Grad gemessen. Palma hatte Höchsttemperaturen von 37,3 Grad. An dem beliebten Urlauberort Santanyí war es mit 35,7 Grad etwas kühler.

Auf der gesamten Insel lagen die Höchsttemperaturen an keinem Ort unter 33 Grad. Das Tramuntanagebirge war mit eben jenen 33 Grad das Gebiet mit den erträglichsten Temperaturen. Aber auch hier machten Windstille und Staub in der Luft das Hitzegefühl noch unangenehmer als die Temperaturen erahnen lassen.

Ende der Hitzewelle in Sicht

Mit dem allmählichen Abzug der afrikanischen Luftmassen endet am Samstag die Hitzewelle. Allerdings bleiben die Temperaturen am Wochenende trotz einer atlantischen Böe, die aus dem Norden des spanischen Festlands bis zur Insel weht, hoch.

Die Aemet-Vorhersage für Samstag behält die gelbe Warnung vor hohen Temperaturen für weite Teile Mallorcas bei. Nur im Norden und an der Ostküste entfällt die Warnung, da dort die Temperaturen etwas niedriger sind als am Freitag. Am Sonntag wird die Sonne vor allem im Tramuntanagebirge und an der West- und Südküste der Insel zu sehen sein. /mwp