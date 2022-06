Vox strahlt am Montag wieder neue Folgen der beliebten Serie "Goodbye Deutschland - Die Auswanderer" aus. Die Serie begleitet Deutsche beim Auswandern in ein fremdes Land – oft über viele Jahre hinweg. So zum Beispiel Thommy und Kathrin Mermi-Schmelz.

Die beiden ziehen mit einem Handycap zurück nach Mallorca. Zuletzt war Mermi-Schmelz in Österreich, wo sie während eines Bergaufenthalts auf einer Eisplatte ausrutschte und stürzte. Durch die Verletzung am Knie war die Saison bereits dort frühzeitig für sie beendet. Jetzt ist die Frage, wie sie mit einem gerissenen Meniskus in 11 Tagen wieder ihren Dienst als Kellnerin antreten soll. Folge läuft am 20. Juni In der Folge geht es außerdem um den sogenannten Currywurstmann Chris Töpperwien. Er wandert mit seiner Freundin Nicole nach Los Angeles aus, um dort eine Bäckerei zu eröffnen. Die Folge läuft am Montag, den 20. Juni, um 20.15 Uhr auf Vox, sie ist schon jetzt auf RTL+ zu sehen.