Zwei Touristen sind am Freitagnachmittag in den Gewässern vor Stränden von Formentera und Mallorca ertrunken. Wie der Rettungsdienst Samu berichtet, ist einer von den beiden ein 71-jähriger Deutscher. Der 71-Jährige wurde gegen 18 Uhr im Wasser am Strand Migjorn in der Nähe des Restaurants La Fragata gefunden. Rettungsschwimmer zogen den Mann aus dem Wasser, doch er starb schließlich trotz Erster Hilfe und den Wiederbelebungsmaßnahmen des Rettungsdienstes.

40-Jähriger ertrinkt an der Cala s'Almunia Fast zur gleichen Zeit ereignete sich ein ähnlicher Vorfall an der Cala s'Almunia in der mallorquinischen Gemeinde Santanyí: Badegäste entdeckten in dieser Bucht einen Mann auf dem Meeresgrund. Ein Polizist, der nicht im Dienst war, zog ihn aus dem Wasser und versuchte ihn 20 Minuten lang wiederzubeleben, die Sanitätern vor Ort übernahmen und setzten die Versuche eine Stunde lang fort. Der 40-jährige Schwimmer wurde schließlich für tot erklärt. Medienberichten nach soll es sich um einen koreanischen Touristen handeln. Therapeuten kamen an den Strand, um die Angehörigen zu betreuen. In den vergangenen Wochen hat es mehrere Todesfälle an den Stränden der Balearen gegeben. Erst am Mittwoch war ein 73-Jähriger in der Cala Llombards in Santanyí ertrunken. Auch die Zahl der Rettungen von Badegästen hat deutlich zugenommen.