Eines vorweg: Es bleibt heiß. Vor allem nachts sinken die Temperaturen auch nach Ende der Hitzewelle auf Mallorca kaum. Somit müssen sich Besucher und Bewohner der Insel auf weitere tropische Nächte gefasst machen. Meteorologen sprechen davon, wenn die Temperaturen die gesamte Nacht über 20 Grad liegen. Hohe Temperaturen sorgen nachts meist für unruhigen Schlaf. Tipps, wie man trotz hoher Temperaturen besser schlafen kann, haben wir hier gesammelt.

Tagsüber sinken die Temperaturen aber zumindest nach Abzug der afrikanischen Luftmassen. Während am Freitag noch fast 40 Grad in Porreres erreicht wurden, liegen die Höchsttemperaturen inselweit eher knapp über 30 Grad. Im Detail heißt das:

Am Sonntag liegen die Höchsttemperaturen an der Ostküste der Insel zwischen 30 Grad in Santayí und 32 Grad in Artà. Auch Palma kann bei 31 Grad etwas durchschnaufen. Heiß bleibt es aber im Norden bei Pollença (37 Grad) und im Westen bei Sóller (36 Grad).

Ab Freitag sinken sogar die Temperaturen in der Nacht

Am Montag ist es im Inselinneren am heißesten. Inca erreicht die 37 Grad. Andratx und Son Severa schaffen es indes mit 29 Grad sogar unter die 30-Grad-Marke.

Am Dienstag ziehen inselweit leichte Wolken auf, das ändert aber nichts an den Temperaturen. Am heißesten wird es wieder in Pollença mit 38 Grad, am kühlsten in Andratx und Palma mit 31 Grad.

Am Mittwoch sinken die Temperaturen auf ganz Mallorca leicht. Fast überall liegen sie bei etwa 29 Grad. Nur im Inselinneren und im Norden wird die 30-Grad-Marke leicht überschritten. Trotz allem liegen die Tiefstwerte nachts weiterhin bei 20 bis 22 Grad.

Den Rest der Woche sind weiterhin Höchsttemperaturen um die 30 Grad angesagt. Ab Freitag sinken sogar die Tiefstwerte auf etwa 18 Grad. Vielleicht klappt es dann mit dem Schlafen auch wieder besser.

Die Meerestemperatur bleibt mit 26 bis 27 Grad in der kommenden Woche ebenfalls sehr warm. Bei Hitze und Sonnenschein ist es trotzdem eine angenehme Abkühlung.