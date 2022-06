Vox strahlt am Montag, den 20. Juni, um 22.15 Uhr eine neue Folge des beliebten Fernsehformats "Goodbye Deutschland - Die Auswanderer" aus, die sich fast ausschließlich mit Mallorca beschäftigt. Mit großen Träumen wandert die Berlinerin Stefanie Mersch mit ihrer Tochter Nayla nach Mallorca aus. Stefanie designt und produziert Taschen.

Vox begleitet Jenny Delüx bei der Wiedereröffnung

Anderen Deutschen hat die Insel kein Glück gebracht: Gastro-Großfamilie Howell, die mitten in der Corona-Krise nach Mallorca gezogen waren und ein Restaurant mit pfälzischen Spezialitäten eröffneten, zieht mit dem "Pälzer Stübchen" kurzerhand nach Teneriffa weiter.

Außerdem begleitet die Folge Jennifer Matthias, besser bekannt als Jenny Delüx. Mit zarten 23 Jahren zog sie 2010 auf die Insel, mit ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner und dem gemeinsamen acht Monate alten Sohn. Beruflich lief es für sie von Beginn an rund. Jenny eröffnete unmittelbar nach der Ankunft ihre bis heute sehr erfolgreiche Boutique in Cala Millor, in der Folge feiert sie die Wiedereröffnung. Eines ist bereits vorher bekannt geworden: Jenny und ihr Partner Achim wollen heiraten. Mehr Details dazu gibt es vielleicht in der Folge. Ein Public Viewing der Ausstrahlung findet in der Bar95 in Cala Millor statt. /mwp