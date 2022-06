Ein Deutscher ist am Flughafen Mallorca festgenommen worden, nachdem er an der Sicherheitskontrolle eine Rolex-Uhr im Wert von 12.000 geklaut hatte. Der Dieb nutzte das Gedränge aus, um die Uhr eines schwedischen Reisenden unauffällig vom Band zu nehmen und in seiner Tasche verschwinden zu lassen.

Beamte des Grenzschutzes und der Guardia Civil reagierten schnell, als der Passagier den Verlust bemerkte. Noch bevor der Dieb das Flugzeug nehmen konnte, schnappten ihn die Beamten am Gate. Bei einer Durchsuchung seiner Tasche wurde das wertvolle Diebesgut gefunden. Der Mann wurde daraufhin verhaftet. Schwede bereits auf dem Weg in die Heimat Der Schwede selbst konnte nicht so lange warten. Er war bereits auf dem Weg in seine Heimat, als die Polizei seine Uhr fand. Bei der Ankunft wurde er über die erfolgreichen Ermittlungen informiert. Kurzerhand nahm er den nächsten Flug zurück auf die Insel, wo er das gute Stück entgegennahm. /pss