Ein 82-jähriger Kreuzfahrtteilnehmer aus den USA ist am Montag (20.6.) in kritischem Zustand in ein Krankenhaus auf Mallorca eingewiesen worden. Der Urlauber erlitt gegen 11 Uhr vormittags in den Besucherhöhlen Coves del Drach in Porto Cristo einen Herz-Kreislauf-Stillstand.

Erste Hilfe in den Höhlen Zwei Krankenschwestern, die sich ebenfalls in den Höhlen aufhielten, begannen sofort mit grundlegenden Wiederbelebungsmaßnahmen, bis die Ortspolizei eintraf, die einen Defibrillator einsetzte. Sanitäter der Notfall-Ambulanz 061 führten bei ihrem Eintreffen eine Herz-Lungen-Wiederbelebung beim Patienten durch. All diese Maßnahmen ermöglichten, dass der Mann seinen Puls wiedererlangte. Das Personal eines Rettungswagens der Notfall-Ambulanz setzte die Wiederbelebung fort, stabilisierte den Patienten und brachte ihn auf die Intensivstation von Quirón Palmaplanas. /bro