Ein bisschen verkehrte Welt auf Mallorca: Im Frühling überrollt eine Hitzewelle die Insel und nun zum Sommeranfang am Dienstag (21.6.) wird das Wetter schlagartig schlechter. Endlich wird es mal wieder kühler. Regen ist auch ziemlich wahrscheinlich.

In der vergangenen Nacht hat Aemet in allen Wetterstationen auf Mallorca mehr als 20 Grad gemessen, was ausschlaggebend für eine sogenannte Tropennacht ist. Bis der Regen einsetzt, gilt auf der Insel weiterhin extreme Waldbrandgefahr:

Der Dienstag ist der letzte Tag der Hitzewelle. Noch einmal steigen die Temperaturen auf bis zu 38 Grad. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für den Norden, Osten und die Inselmitte von 12 bis 19 Uhr die Warnstufe Gelb wegen Hitze ausgegeben.

Saharastaub in der Luft unterwegs

Sonne und Wolken wechseln sich ab. Da Saharastaub in der Luft umherwirbelt, hat der Himmel auf Mallorca einen gelblichen Schimmer. Der Wind weht schwach aus wechselnden Richtungen, an den Küsten etwas flotter.

In der Nacht setzt leichter Regen ein, der die Staubkörner mit sich führt. Bei Temperaturen von 21 bis 24 Grad ist mit der nächsten Tropennacht zu rechnen.

Regen am Mittwoch

Am Mittwochvormittag regnet es ziemlich sicher. Gewitter sind möglich, wieder spült der Niederschlag den Saharastaub herab. Die Temperaturen sinken spürbar: Die Höchstwerte liegen bei 28 Grad in Palma de Mallorca und Andratx, 32 Grad in Sóller, 33 Grad in Inca und Pollença. Der Wind weht mitunter böig aus südöstlicher Richtung.

Ähnlich geht es am Donnerstag weiter. Die Regenwahrscheinlichkeit sinkt, Niederschlag und sogar Gewitter können aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Wieder gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen gleichen denen vom Mittwoch.

Gen Ende der Woche sind keine großen Änderungen zu erwarten. Wenngleich es ein paar Wolken gibt, sollte einem Strandbesuch nichts entgegen zu setzen sein. Die Wassertemperaturen im Meer vor Mallorca liegen derzeit bei 23 Grad an der Playa de Muro und 27 Grad an der Playa de Palma. /rp