Fans der Kult-Auswanderin Daniela Katzenberger hatten lange darauf gewartet: RTL2 veröffentlicht die sechste Staffel der Dokusoap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca". Die ersten beiden Folgen laufen am Mittwoch, den 22. Juni ab 20.15 Uhr. Darin geht es unter anderem zurück nach Deutschland.

In der Programmbeschreibung der ersten Folge ("Happy Birthday, Katze! Die große Geburtstagsüberraschung") heißt es: "Leben auf Mallorca ist für viele Menschen in Deutschland ein Traum. TV-Star Daniela Katzenberger hat diesen Traum verwirklicht. Doch so langsam bekommt die Pfälzerin einen Inselkoller. Sie hat Heimweh nach Leberwurst, Vollkornbrot und den vier Jahreszeiten. Außerdem will sie nicht mehr länger in Hotels oder Ferienhäusern wohnen, wenn sie Termine in der alten Heimat hat. Daher sucht sie einen Platz, an den sie immer wieder zurückkehren kann. Ein neues Zuhause soll es sein, ein Ort, an dem sie Klamotten und Schuhe lagern und wo Tochter Sophia ihre Spielsachen verteilen kann. Kurz: Daniela möchte eine Wohnung in Deutschland kaufen.

Daniela Katzenberger feiert Geburtstag: Rosa und Glitzer dürfen nicht fehlen

Doch was sagt Ehemann und Mallorca-Liebhaber Lucas dazu? Der möchte nämlich nicht weg von der Insel, sondern fühlt sich hier pudelwohl. Nun gibt Daniela alles, um ihren Lucas von ihrem Vorhaben zu überzeugen. Zum Glück sind gerade Mama Iris und Schwester Jennifer zu Besuch. Bei einer ausgiebigen Pediküre bespricht Daniela mit den beiden das Wohnungsthema. Ihre Mutter rät jedenfalls zu einem Zweitwohnsitz. Am besten als Geburtstagswunsch verpackt – immerhin wird Deutschlands Kultblondine 35 und das will groß gefeiert werden. Derweil weilen Töchterchen Sophia und Lucas bei dessen Mutter Ingrid. Dort backt die Sechsjährige mit Omas Hilfe einen Geburtstagskuchen für ihre Mama. Da dürfen reichlich Rosa und Glitzer natürlich nicht fehlen. Alle sind sehr gespannt, wie Daniela auf dieses süße Geschenk reagieren wird. Und dann ist er da, Daniela Katzenbergers großer Tag. Los geht‘s mit einigen Überraschungen. Dabei hat Lucas eine ganz besondere Idee."

Die zweite Folge der sechsten Staffel läuft direkt im Anschluss, um 21.15 Uhr. Wer allerdings noch nichts über das Ende der ersten Folge lesen will, sollte hier nicht mehr weiterlesen. In der Programmbeschreibung der Folge "Die Katze auf Wohnungssuche in Deutschland" heißt es: "Daniela, Lucas und Sophia sind in Deutschland angekommen. Sie haben beruflich in Köln zu tun. Zugleich bietet sich aber auch die Gelegenheit, Danielas neues Projekt in Sachen Wohnungssuche anzugehen. Bereits im Vorfeld wurde ein Makler kontaktiert und nun stehen die ersten Besichtigungen an. Wird Daniela die Liebe auf den ersten Blick erleben? Zunächst gilt für eine der Wohnungen: Neubau, keine Schrägen, schönes Bad, genug Steckdosen. Eigentlich perfekt – wären da nicht die lieben Nachbarn, die irgendwie viel zu nah sind. Und dann sind es auch noch so viele! Obendrein sorgen die Herrschaften offenbar gerne für regelrechtes Konzert-Feeling in den eigenen vier Wänden. Aus der Sicht von Ruheliebhaberin Daniela sind das eher schwierige Voraussetzungen.

Die Familie Katzenberger-Cordalis reist nach Griechenland

Schon bald steht aber die nächste Reise an, denn Lucas löst sein Geburtstagsgeschenk ein: Nach vielen Jahren geht es Richtung Griechenland, in die Heimat seines verstorbenen Vaters Costa. Besonderes emotional wird Lucas, als es um seine Tante geht. Die möchte er besuchen, um ihr zum ersten Mal seine Frau und seine Tochter vorzustellen. Klar, dass da die Aufregung groß ist. Daniela hat allerdings auch andere Pläne. Sie wünscht sich endlich mal wieder etwas mehr Zweisamkeit mit ihrem Lucas und freut sich auf einen Zärtlichkeiten-Sirtaki. Damit dieser ausgiebig und vor allem in Ruhe genossen werden kann, kommen Oma Iris und Opa Peter mit. Die beiden sollen auf die kleine Sophia aufpassen.

In Athen angekommen, werden alle erst mal mit griechischer Großstadtkultur konfrontiert. Das bedeutet zunächst: Hotelleben von seiner schlimmsten Seite. Schnell flieht die Reisegruppe aus der Stadt in die Vororte, wo Lucas seiner Familie eines seiner Lieblingsrestaurants zeigen will. In früheren Zeiten war er des Öfteren mit seinem Vater hier. Von dem hoch über Athen gelegenen Lokal soll man einen sensationellen Ausblick über die ganze Stadt haben. Per Gondel geht es nach oben und Lucas zeigt der Familie sämtliche Sehenswürdigkeiten der Metropole. Ob es ihm gelingt, seine Frau für die Kultur Griechenlands zu begeistern? Daniela kannte diesbezüglich bislang nur Gyros, Tsatziki und Oliven."