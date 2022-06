Nach einem Konzert am Montagabend (20.6.) in Palma de Mallorca ist es zu einem starken Gedränge und einer Massenpanik bei den Besuchern gekommen, die das Gelände auf der Plaza de Toros verlassen wollten. Mehr als 30 Jugendliche mussten wegen Prellungen, Angstzuständen und weil sie in Ohnmacht fielen, medizinisch versorgt werden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen Mitternacht, mehrere Einheiten der Nationalpolizei mussten ausrücken. Die Beamten stellten fest, dass von den drei möglichen Zugängen nur einer geöffnet war, und das auch nur teilweise. Polizei löste die Massenpanik auf Es gelang den Polizisten, das Gelände zu betreten und mehr Ausgänge zu öffnen, um die Menschenmassen aufzulösen. Zeitgleich wurde medizinische Hilfe angefordert. Während die Nationalpolizei den Veranstaltungsort evakuierte, sperrte die Ortspolizei die Straße vor der Arena ab, um den Konzertbesucherinnen und -besuchern den Ausgang zu erleichtern. Nachdem die Situation unter Kontrolle war, wurden die betroffenen Jugendlichen behandelt. Die Ermittler haben einen Bericht über die möglichen Mängel der Organisation erstellt. Die Nationalpolizei meldete den Vorfall dem diensthabenden Gericht sowie der Ortspolizei, die die Ermittlungen weiterführen wird. /bro