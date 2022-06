Die Hitzewelle auf Mallorca ist vorbei und die kurzen, heftigen Schauer wird es in den kommenden Tagen wohl auch nicht mehr geben. Am Wochenende herrscht tolles Badewetter auf Mallorca.

Für die Johannisnacht von Donnerstag auf Freitag (24.6.) könnte das Wetter auf Mallorca wohl kaum besser sein. Die Sonne lacht am Abend am strahlend blauen Himmel. Wolken sind nicht mehr zu erwarten. Um 21.22 Uhr geht die Sonne unter. Einen späteren Sonnenuntergang wird es dieses Jahr nicht geben. Die Nacht wird wohl sternenklar.

Wassertemperatur 27 Grad

Wer am Strand feiert, wird es bei Tiefstwerten von 18 bis 22 Grad angenehm finden. Zum ruhigen Schlafen ist es noch einen Tick zu warm. Traditionell wird nach Mitternacht ins Wasser gegangen. Die Temperaturen im Meer an der Playa de Palma liegen bei 27 Grad.

Sonnenaufgang ist am Freitag um 6.21 Uhr. Tagsüber scheint die Sonne durchgehend, gen Abend tauchen ein paar Wolken auf. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 33 Grad in der Inselmitte, an den Küsten liegen sie um die 30-Grad-Marke. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südwestlicher Richtung. In manchen Gemeinden gibt es wieder eine Tropennacht.

So wird das Wetter am Wochenende

Das Wochenende startet mit Nebel im Flachland. Ansonsten sind wenige Änderungen zu erwarten. Am Samstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, wobei es am Nachmittag etwas mehr zuzieht. Die Temperaturen gleichen denen vom Freitag.

Am Sonntag geht es erneut neblig los. Am Vormittag gibt es eine sehr geringe Regenwahrscheinlichkeit. Wenn, dann handelt es sich wohl nur um wenige Tropfen, die aber Saharastaub mit sich führen und die Autos wieder dreckig machen. Am Nachmittag klart es auf und die Sonne scheint. Die Temperaturen steigen leicht und erreichen Höchstwerte von 34 Grad.

Genauso geht es in der neuen Woche weiter. /rp