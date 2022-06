Noch am Montag (20.6.) hatte Capdeperas Bürgermeister Rafael Fernández beteuert, dass die Bauarbeiten an der Meerespromenade im Küstenort Cala Ratjada auf Mallorca endlich ein Ende haben sollen. "Donnerstag ist es vorbei", so die Aussage des Gemeindeoberhaupts. Ein MZ-Ortsbesuch am Donnerstagmittag (23.6.) zeigt: Von wegen! Noch immer herrschen Baulärm und Dreck vor. Noch immer müssen die Urlauber an vielen Stellen enttäuscht vor Absperrgittern stehen bleiben - und noch immer ist der Frust der ansässigen Gastronomen spürbar.

Betroffen ist vor allem der Teilabschnitt zwischen dem großen Son-Moll-Strand und dem kleinen Hundestrand Na Ferradura. Hier sind die Arbeiter mit ihren Maschinen noch schwer am Schuften, teilweise ist der Durchgang gänzlich versperrt. Von Na Ferradura in Richtung Hafen können Spaziergänger aktuell zwar problemlos passieren, das Bild ist aber noch von abgestellten Baugeräten, Sand und beiseite geschobenen Gattern gekennzeichnet. "Ich glaube hier an gar nichts mehr", winkt ein Angestellter eines Restaurants in erster Linie genervt ab. "Die machen doch eh, was sie wollen, ohne auf uns Rücksicht zu nehmen." Eine erneute MZ-Anfrage zum Stand der Dinge ließ das Rathaus bisher unbeantwortet. Noch am Montag hatte sich Bürgermeister Fernández von der Schuld an der Verzögerung der Arbeiten freigesprochen. "Das ist Sache der Küstenbehörde und des balearischen Tourismusministeriums."