Erneut ist ein Badeunfall auf Mallorca tödlich geendet: Ein siebenjähriges Mädchen aus Irland, das mit seinen Eltern im Urlaub auf der Insel war, ist am Mittwochabend (22.6.) im Landeskrankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca gestorben. Das Kind war am Montagnachmittag in einem Pool des Hotels Eurocalas in Cales de Mallorca (Gemeinde Manacor) verunglückt. Wie die Zeitung "Última hora" schreibt, war das Mädchen zu dieser Zeit ohne Aufsichtsperson am Hotelpool, als es ins Wasser fiel.

Die Rettungsschwimmer bemerkten laut dem "Diario de Mallorca" sofort, dass das Kind auf dem Grund des Pools lag, und holten die Kleine aus dem Wasser. Sie begannen sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Später kam noch die Besatzung eines Rettungswagens dazu. Gemeinsam schafften es die Helfer nach rund einer Stunde, die Siebenjährige zu stabilisieren. Erst Anfang Juni starb ein Sechsjähriger in Sa Coma Das Kind wurde ins Krankenhaus Son Espases gebracht, wo es schließlich an den Folgen des Badeunfalls starb. Die Eltern mussten psychologisch betreut werden. Erst Anfang Juni war ein sechsjähriger Junge aus Großbritannien bei einem Badeunfall ebenfalls in einer Hotelanlage in Sa Coma ums Leben gekommen. In diesem Jahr ist es bereits zu zahlreichen folgenschweren Unfällen beim Baden gekommen. Auch im Meer vor Mallorca ertranken bereits einige Menschen, zuletzt ein deutscher Urlauber, der am Montag vor Santa Ponça beim Schwimmen gegen einen Felsen stieß. /jk