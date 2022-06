Eigentlich, so war zumindest der Plan, sollte vor dem balearischen Oberlandesgericht der Fall eines mutmaßlich korruptes Netzwerks mit dem Unternehmer Bartolomé Cursach an der Spitze und 14 beteiligten Ortspolizisten verhandelt werden. Doch an den ersten sechs Tagen des Prozesses, der seit Mitte Juni läuft, wurde noch überhaupt nicht über die Korruption gesprochen, die über Jahre an der Playa de Palma gang und gäbe gewesen sein soll. Stattdessen ging es vor allem um den früheren Richter Manuel Penalva und den früheren Staatsanwalt Miguel Ángel Subirán.