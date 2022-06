Ein 80-Jähriger ist am Freitag (24.6.) vor Peguera im Südwesten von Mallorca ertrunken. Bei dem Badetoten handelt es sich um einen Deutschen, wie ein Sprecher der Guardia Civil am Samstag gegenüber der Mallorca Zeitung bestätigte.

Zu dem Unglück kam es gegen 16 Uhr am Strand von Palmira, in der Großgemeinde Calvià. Ein Rettungsschwimmer zog den Mann, der rund 30 Meter vor der Küste bewusstlos im Wasser entdeckt worden war, an den Strand und leitete Maßnahmen zur Wiederbelebung ein, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Am Unglücksort trafen Vertreter von Ortspolizei und Guardia Civil sowie zwei Rettungswagen ein. Die Sanitäter setzten die Wiederbelebungsmaßnahmen fort, jedoch ohne Erfolg. Ermittlungen sollen die genauen Todesumstände klären.

An der Playa de Palma protestierten unterdessen am Freitag die Rettungsschwimmer gegen die von ihnen als prekär kritisierten Arbeitsbedingungen. Kreuze im Sand und Leichensäcke sollten die Badegäste an die die Wichtigkeit der "socorristas" erinnern.