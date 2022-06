Es bleibt heiß, aber für die neue Woche auf Mallorca ist noch keine neue Hitzewelle in Sicht. Die Höchstwerte liegen laut Vorhersage knapp über 30 Grad im Laufe der Woche.

Der spanische Wetterdienst Aemet prognostiziert für Montag (27.6.) Spitzenwerte von 31 Grad in Palma de Mallorca, andernorts auf der Insel bleiben die Temperaturen knapp unter der 30-Grad-Marke. Nachts gibt es nur bedingt Abkühlung bei Werten zwischen 17 Grad in Lluc und 21 Grad in Felanitx. Der Himmel ist meist blau, es ziehen aber einzelne Wolken vorüber auch einzelne Regenschauer werden nicht ausgeschlossen. Der Wind weht schwach, frischt aber am Nachmittag an der Küste auf.

Am Dienstag gibt es hier und dort ein paar Wolken mehr, ein paar Tropfen können fallen, ansonsten bleibt das Wetter konstant. In Sa Pobla werden bis zu 32 Grad erwartet, die Tiefsttemperaturen liegen um die 20-Grad-Marke.

Am Mittwoch gibt es wieder Sonne pur. An den Tagestemperaturen ändert sich wenig, nachts wird es aber mit Werten leicht unter 20 Grad etwas frischer. An der Küste weht ein frischer Wind.

Und ähnlich klingt laut der Vorhersage auch die Woche aus: Viel Sonne, nur ab und zu Wolken, Spitzenwerte leicht über 30 Grad.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus