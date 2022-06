Der 34-jährige Mann, der am frühen Freitagmorgen (24.6.) vor einer Diskothek in Cala Major gegen den Kopf getreten wurde, ist im Landeskrankenhaus Son Espases an seinen Verletzungen gestorben. Das bestätigte die Polizei gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 5.30 Uhr morgens am Eingang der Diskothek Rockefeller am Camí de Cala Major. Das Opfer saß offenbar auf einer Treppe vor der Tür des Clubs. Eine Person näherte sich ihm und trat ihm offenbar ohne jede Provokation und ohne ein Wort zu sagen, mit voller Wucht gegen den Kopf, sodass der Mann bewusstlos wurde. Dann floh der Täter. 34-Jähriger erlitt nach dem Tritt einen Herzstillstand Als sie die Schwere des Angriffs erkannten, riefen mehrere Personen am Tatort einen Krankenwagen. Der 34-Jährige hatte einen Herzstillstand erlitten und musste vom Rettungsdienst wiederbelebt werden. Er wurde im kritischen Zustand ins Krankenhaus gebracht. Direkt nach dem Angriff begaben sich Beamte der Nationalpolizei an den Tatort und versuchten den Täter zu finden. Allerdings erfolglos. Die Nationalpolizei hat eine Untersuchung eingeleitet, um den Täter ausfindig zu machen. Inzwischen hat die Mordkommission Ermittlungen aufgenommen.