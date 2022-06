Wer gerade auf der Insel ist, um ein paar Tage am Strand zu verbringen, hat Glück. Die Sonne scheint quasi ohne Unterbrechung. Die Temperaturen sind in weiten Teilen der Insel warm, aber nicht übermäßig heiß. Mit einer Ausnahme: Im Orangental rund um Sóller könnte das Thermometer am Mittwoch (29.6.) bis auf 35 Grad steigen. Ein Grad mehr wäre für den staatlichen Wetterdienst Aemet Grund genug, um eine Hitzewarnung auszusprechen. Etwas kühler ist es im Osten der Insel, etwa in den Gemeinden Santanyí, Artà und Capdepera. Dort sollen die Temperaturen auf maximal 28 Grad hochgehen.

Wassertemperaturen von bis zu 27 Grad

Das ist kaum mehr, als die Wassertemperatur an den beliebten Stränden in den Gemeinden. Die Cala Agulla etwa wartet mit 26 Grad auf Badegäste, die Cala Mondragó ebenfalls. An der Playa de Palma ist mit 27 Grad noch ein wenig wärmer. An der Partyhochburg der Deutschen wird eine Lufttemperatur von bis zu 31 Grad erwartet.

In der Nacht bleibt es dafür heiß. Weite Teile der Insel erwartet eine Tropennacht mit Temperaturen über 20 Grad. Erst in den frühen Morgenstunden des Donnerstags geht das Thermometer etwa in der Inselmitte sowie in Teilen der Tramuntana auf 18 Grad herunter.

Unerträglich heiße Nacht auf Freitag

Im Laufe des Tages ist dann erneut Sóller wieder mit den Spitzentemperaturen geplagt. Hier werden am Donnerstagmittag 34 Grad erwartet. Pollença darf mit 32 rechnen, in Andratx, Santanyí und Artà bleibt es mit 28 Grad vergleichsweise kühl. Der Wind weht äußerst schwach aus östlicher Richtung. Im Norden der Insel um Formentor und Alcúdia könnte es im Laufe des Abends zu Wolkenfeldern kommen, ansonsten ist der Himmel auf der Insel den ganzen Tag über blau. Die Nacht droht dafür unerträglich warm zu werden. Für Palma sind Werte von bis zu 25 Grad angekündigt, in der Inselmitte ist es mit bis zu 24 Grad nicht besser.

Am Freitag sollen die Temperaturen im Vergleich zum Vortag ein wenig heruntergehen. Für Sóller etwa sind nur noch Maximalwerte von 30 Grad angekündigt. In Palma, Llucmajor und Santa Maria wird die 30-Grad-Marke ebenfalls erreicht. /pss