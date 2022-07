In der Inselmitte von Mallorca könnte es in den kommenden Tagen erneut zu einer kurzen Hitzewelle kommen. Die Temperaturen steigen deutlich und kratzen sogar an der 40-Grad-Marke. Dafür verantwortlich sind heiße Luftmassen aus Afrika, die auch Saharastaub auf die Insel bringen.

Wie auf Satellitenaufnahmen zu sehen ist, zieht die Staubwolke am Freitag (1.7.) südlich von Mallorca entlang, sorgt aber für einen trüben Himmel im Südosten der Insel:

Vor dem Temperaturanstieg am Wochenende wird es am Freitag besonders im Norden Mallorcas kühler als an den Vortagen. Die Höchstwerte liegen dort bei 26 bis 28 Grad. Im Süden um Palma de Mallorca werden es knapp 30 Grad. Die Sonne scheint durchgehend. Der Wind weht flott aus nordöstlicher Richtung. Der spanische Wetterdienst Aemet warnt bis 15 Uhr mit der Warnstufe Gelb an der Nord- und Westküste vor zwei Meter hohen Wellen.

Da es nun länger schon wieder nicht geregnet hat, gilt auf der Insel eine erhöhte Waldbrandgefahr:

An den Küsten ist mit der nächsten Tropennacht zu rechnen, sprich die Temperaturen sinken nicht unter 20 Grad. In der Inselmitte liegen die Tiefstwerte bei 18 Grad. Am Samstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Der Saharastaub schwirrt dann über der ganzen Insel umher. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte um die 33 Grad.

Ab Sonntag wird es heiß

Am Sonntag geht es dann rauf auf 37 Grad. Von 13 bis 19 Uhr hat Aemet in der Inselmitte die Hitzewarnstufe Gelb ausgegeben. Ortsweise ist es teils stark bewölkt. Regnen soll es aber auf keinen Fall. Der Saharastaub ist weiter präsent. Das liegt auch daran, dass kaum Wind weht. Nur an den Küsten weht eine leichte Brise. Die Wassertemperaturen an der Playa de Palma und der Playa de Muro liegen um die 26 Grad.

Die neue Woche startet sonnig. Dafür steigen die Temperaturen am Montag und Dienstag auf 39 Grad. Ab Mittwoch soll es dann wieder kühler werden.