Ihre Kleinanzeigen auf der Suche nach Tierpaten haben die Leser der Mallorca Zeitung über viele Jahre begleitet. Nun ist Schluss damit: Die Tierschützerinnen von „Hunde aus Mallorca“ schließen ihr Tierheim in Ses Salines und verlagern den Schwerpunkt ihrer Vermittlungstätigkeit auf das spanische Festland. „Wir bedanken uns von Herzen für die jahrelange gute Zusammenarbeit und die Unterstützung bei der Vermittlung der Fellnasen“, schrieben uns die Gründerin Elke Wember sowie ihre Mitstreiterin Sabine Seinsche.

Wember hatte 2003 auf einem nur 100 Quadratmeter großen Grundstück bei Ses Salines eine Hundeauffangstation eröffnet. In den seither vergangenen 19 Jahren konnte der eingetragene Verein eigenen Aussagen zufolge für mehr als 3.000 „Abgabe- und Fundhunde“ zumeist in Deutschland neue Halter finden. Für den Transport suchte „Hunde aus Mallorca“ auch ständig Flugpaten.

Arbeit wird vom Festland aus fortgesetzt

Hintergrund des Wegzugs sei, dass die erforderlichen Umbauten und Investitionen in dem Tierheim in Ses Salines keinen Sinn mehr ergaben, weil die Finca zum Verkauf steht, so Elke Wember. Stattdessen soll die Vermittlungsarbeit – unter anderem von Podencos, die von Jägern ausgesetzt werden – nun vom spanischen Festland aus fortgesetzt werden.

Wenn auch noch ohne eigenes Tierheim, arbeite „Hunde aus Mallorca“ nun mit Tierschutzvereinen rund um Vinaròs, zwischen Valencia und Barcelona, zusammen. Drei derzeit zu vermittelnde Hunde stammten bereits von dort. Ein Teil des Finca-Inventars von Ses Salines soll nun in den Pflegestellen in Vinaròs zum Einsatz kommen.