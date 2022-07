Nach einer Tropennacht mit bis zu 25 Grad geht es in die neue Woche: Am Montag (4.7.) scheint nach einem für die Jahreszeit ungewöhnlich wolkenverhangenen Wochenende wieder die Sonne auf Mallorca. Und das nicht zu knapp. Ab 12 Uhr gilt auf der gesamten Insel Warnstufe Gelb wegen Hitze. Die Temperaturen erreichen Werte von mindestens 35 Grad, in Sa Pobla könnten es 37 Grad werden. Im Nordosten rund um Artà soll es ein wenig kühler werden. Die Warnung des staatlichen Wetterdienstes Aemet gilt bis 19 Uhr.

Doch wirkliche Entspannung ist dann nicht angesagt: Es droht eine Tropennacht und die könnte es in sich haben. Für Mitternacht sind im Inselinneren Temperaturen von 27 Grad angekündigt, in der Hauptstadt Palma und in Inca 26 Grad und im Rest der Insel 25 Grad.

Maximalwerte um die 36 Grad

Am Dienstag wird ebenfalls eine Hitzewarnung ausgerufen, allerdings nur im Süden der Insel. In Gemeinden wie Llucmajor, Campos oder Porreres dürften die Temperaturen die 36 Grad am Mittag und im Laufe des Nachmittags erreichen. Erneut ist es im Nordosten der Insel ein paar Grad kühler. Der Wind weht leicht aus östlicher Richtung, an den Küsten bisweilen ein wenig stärker. In der Nacht wird es im Vergleich zum Vortag ein wenig kühler, allerdings herrscht auch hier in weiten Teilen der Insel eine Tropennacht.

MZ Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Für den Mittwoch ist offiziell noch keine Warnstufe ausgerufen, aber angekündigte Maximalwerte von 36 Grad in Llucmajor und Santa María del Camí deuten darauf hin, dass dies nur eine Frage der Zeit ist.

So sind die Wassertemperaturen am Montag auf der Insel

Die Wassertemperatur an der Playa de Palma liegt am Montag bei 27 Grad. Auch an der Cala Millor werden ähnliche Werte erwartet. Etwas kühler hingegen ist es im Norden der Insel an der Cala Barques in der Gemeinde Pollença. Hier soll das Wasser 24 Grad warm sein. In der Cala Santanyí werden 25 Grad erwartet. Im Laufe der Woche soll die Wassertemperatur hier weiter steigen. /pss