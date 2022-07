Wer keine Klimaanlage hat, wacht dieser Tage auf Mallorca nicht selten am Morgen im vom Schweiß klatschnassen Bett auf. Eine Tropennacht folgt auf die nächste. Während es tagsüber nicht mehr ganz so heiß wird, bleibt es nachts schwül.

In der Nacht auf Dienstag (5.7.) lagen die Tiefstwerte (!) in Palma de Mallorca bei 25 Grad . Die gleiche Temperatur hat der spanische Wetterdienst Aemet in Capdepera gemessen. Nur in den Bergen von Escorca sind die Werte unter die 20-Grad-Marke gesunken, die auf Mallorca eine Tropennacht definiert.

T mín ºC hoy en #IllesBalears

en #Mallorca:

25 Palma, Portopí

25 Far de Capdepera

25 Banyalbufar

24 Sóller, Puerto

24 Son Bonet, Aeropuerto

23 Llucmajor

23 Portocolom

23 Andratx, Sant Elm

23 Santa María

23 Aerop. Palma de Mallorca

23 Santanyí

23 Pollença pic.twitter.com/UjcxcfrBtV — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 5 de julio de 2022

In der Nacht auf Mittwoch sind keine Änderungen zu erwarten. Nur kurz sinken die Temperaturen in Palma de Mallorca auf 25 Grad. Die 30-Grad-Marke wird dann am frühen Vormittag geknackt. Im Gegensatz zu den vergangenen Tagen sind die Höchstwerte aber niedriger. Eine Hitzewarnung gibt es nicht mehr. Aemet rechnet mit 29 Grad im Nordosten um Cala Ratjada bis 32 Grad im Süden Mallorcas.

Viele Wolken, kein Regen

Am Mittwochvormittag ist es teils stark bewölkt. Regnen wird es aber nicht. Vereinzelt kann es jedoch zu Gewitter kommen. Am frühen Nachmittag setzt sich die Sonne durch, die gen Abend am strahlendblauen Himmel scheint. Der Wind weht - besonders im Süden - zügig aus nordöstlicher Richtung.

Aemet beziffert die Wassertemperaturen an der Playa de Palma derzeit auf 25 Grad, an der Playa de Muro auf 27 Grad - das sind Werte wie im Hochsommer. Die Waldbrandgefahr ist in manchen Gemeinden Mallorcas sehr hoch:

Am Donnerstag geht es mit einem Mix aus Sonne und Wolken weiter. Diesmal kann es leicht tröpfeln, die Wahrscheinlichkeit ist aber gering. Die Tagestemperaturen bleiben unverändert. Nachts könnte es um ein bis zwei Grad mehr abkühlen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus wechselnder Richtung.

So wird das Wetter am Wochenende

Für die restliche Woche sind keine großen Änderungen zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen knapp über der 30-Grad-Marke. Freitag und Samstag sind wenige Wolken am Himmel, am Sonntag vermutlich gar keine. /rp