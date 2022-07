Aufregung am Flughafen von Mallorca: Die Guardia Civil hat am vergangenen Freitag (1.7.) drei Männer in einem Flugzeug festgenommen, kurz bevor dieses gestartet ist. Ihnen wird vorgeworfen, Ware in Höhe von rund 5.000 Euro im Duty-Free-Bereich des Flughafens gestohlen zu haben. Das geht aus einer Pressemitteilung der Guardia Civil hervor.

Wie es heißt, hatten die drei Männer vor allem Parfüms aus einem der Läden hinter der Sicherheitskontrolle am Flughafen entwendet. Ihr Plan, mit der Beute nach Marseille zu fliegen - vermutlich, um das Diebesgut dort zu verkaufen - ging nicht auf. Vor den Augen der anderen Passagiere wurden die mutmaßlichen Diebe aus dem Flugzeug geführt. Dieben gelang es auf Menorca, aus dem Terminal zu fliehen Schon vor dem Vorfall in Palma hatten die drei versucht, gestohlene steuerfreie Ware nach Frankreich zu schaffen: So sollen sie am Tag zuvor bereits am Flughafen von Menorca Duty-Free-Artikel ohne Bezahlung eingesteckt haben. Sie wurden jedoch auf frischer Tat ertappt. Polizeibeamte auf Menorca verfolgten die Diebe, die es allerdings schafften, vom Terminal zu fliehen und mit einem Schiff nach Mallorca überzusetzen - wenn auch ohne ihre Beute, die den Angaben zufolge aus Parfüm im Wert von etwa 8.000 Euro bestand. /somo