Erneuter Badeunfall auf Mallorca: Ein zweijähriger deutscher Junge ist am Donnerstag (7.7.) in das Landeskrankenhaus Son Espases eingeliefert worden, nachdem er am Morgen in den Pool einer Ferienwohnungsanlage in Costa de la Calma (Gemeinde Calvià) gefallen war.

Dem Kleinen, der mit seiner Familie die Ferien auf Mallorca verbrachte und gerade mit seinem älteren Bruder spielte, war es gelungen, das Gatter zum Poolbereich zu öffnen. Er näherte sich dem Schwimmbecken und fiel hinein. Wie die Polizei berichtet, sah das glücklicherweise ein Nachbar, der dem Jungen hinterhersprang. Er holte ihn aus dem Pool und begann sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Ein Krankenwagen brachte den Jungen in das Landeskrankenhaus Son Espases Das könnte Sie interessieren: Panorama Siebenjähriges Mädchen stirbt auf Mallorca nach Unfall im Hotelpool Die unterdessen alarmierten Rettungskräfte trafen kurze Zeit später ein und konnten den Zustand des Jungen, der wieder zu Bewusstsein kam, stabilisieren. Danach brachte ihn ein Krankenwagen in das Landeskrankenhaus. Dort wollen die Ärzte seinen Zustand weiter beobachten und prüfen, ob Folgeschäden zu befürchten sind. Erst Ende Juni war ein siebenjähriges irisches Mädchen, ebenfalls nach einem Sturz in einen Pool, auf Mallorca verstorben. /ck