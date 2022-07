Bei einem Streit zwischen zwei verfeindeten Clans sind am Mittwochabend (6.7.) in Palma de Mallorca auch Schüsse gefallen. Die Polizei hat den mutmaßliche Schützen bereits festgenommen. Bei dem Vorfall, bei dem keiner verletzt wurde, handelt es sich um eine weitere Eskalation in einer schon länger tobenden Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Gitanos, wie die spanischen Roma genannt werden.

